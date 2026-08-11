El licenciado Orlando Velázquez Reyes, exfiscal del caso contra Elvia Cabrera Rivera y Anthonieska Avilés Cabrera, madre e hija acusadas por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, hace un año en Aibonito, es investigado por una queja ética radicada por el Departamento de Justicia (DJ).

“Confirmamos la presentación de una queja ética contra un exfiscal que divulgó información relacionada con la investigación y procesamiento de un caso penal activo. Los abogados y fiscales, como oficiales del tribunal, tienen el deber de cumplir con las Reglas de Conducta Profesional y los principios éticos que rigen la profesión legal”, indicó Justicia.

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Se añadió que este tipo de presunta conducta puede afectar investigaciones y casos activos.

“Además de infringir las reglas éticas, la divulgación pública de información sobre investigaciones o casos activos puede comprometer la integridad de los procesos, afectar a víctimas y testigos, y menoscabar la sana administración de la justicia”, añadió la agencia.

Por su parte, la Oficina de Prensa del Poder Judicial indicó que “confirmamos que existe una queja activa contra el licenciado Orlando Velázquez Reyes, cuyo contenido es confidencial, conforme a lo dispuesto en la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo”.

“Exhortamos al fiel cumplimiento de las normas éticas, un deber permanente de todo profesional del derecho, particularmente de quienes ejercen desde el servicio público, cuya actuación debe estar guiada en todo momento por los más altos principios éticos”, finalízó el DJ.

Según el récord público, el 23 de julio, al reaccionar al veredicto de culpabilidad emitido por un jurado contra Cabrera Rivera, el exfiscal dio a conocer en el programa Jugando Pelota Dura, que intentó entablar una negociación para establecer un acuerdo sustancial con la licenciada Mayra López Mulero con una pena mixta de cárcel y probatoria, pero la subsecretaria del Departamento de Justicia no lo autorizó.

Al día siguiente, el jefe de los fiscales, Juan R. Ramos García, le salió al paso y lamentó las expresiones vertidas por el exfiscal, porque no “reflejan la realidad”.

“Resulta hasta insensible desviar la atención hacia una discusión personalista cuando lo verdaderamente importante es que se hizo justicia para una niña inocente y su familia”, reaccionó en un comunicado de prensa.

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A su vez, reveló que fue la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, quien tomó la determinación de que el caso se litigara en un juicio.

A su vez, subrayó que el exfiscal recomendó la negociación y abandonó el caso alegando una justificación (por razones familiares) distinta a la que ahora expone públicamente, ya que en el programa expresó que la razón por la que se retiró fue por situaciones con el DJ.

Velázquez Reyes sostuvo públicamente que también le había pedido al DJ que asignara más fiscales al caso ya que él y la licenciada Silda M. Rubio Barreto eran los únicos a cargo de ver los dos casos de madre e hija, que se habían separado y se le denegó la solicitud lo que interpretó como una falta de sensibilidad. A su salida, recordó que nombraron a tres más.

Además, Ramos García, expuso que discutir públicamente aspectos de la prueba y la investigación de un caso, conociendo que ya comenzó el juicio contra otra coacusada (Anthonieska Avilés Cabrera) por los mismos hechos, “resulta contrario a los principios éticos que deben regir la profesión de todo fiscal y abogado, pues puede afectar la sana administración de la justicia”.

La renuncia del exfiscal Velázquez Reyes al DJ fue efectiva el 30 de abril.