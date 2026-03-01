Un familiar de Raquel Del Valle Santana, una octogenaria reportada como desaparecida desde el pasado jueves, completó el proceso oficial de identificación, informó el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Según la información recibida, Del Valle Santana fue localizada el sábado en una institución hospitalaria. Se desconoce cómo llegó al sanatorio.

“Conforme a los protocolos establecidos, el hospital realizó la consulta correspondiente al ICF y se determinó que el caso revestía carácter medicolegal, por lo que procedía su traslado al Instituto para la investigación correspondiente”, explicó la agencia en comunicación escrita.

El cuerpo de la mujer de 82 años fue recibido este sábado en las instalaciones del ICF y, posteriormente, un familiar autorizado realizó la identificación oficial, conforme a los procedimientos establecidos.

Familiares de Del Valle Santana, quien residía en la urbanización Vistas del Océano en Loíza, desconocían su paradero desde el jueves. Detallaron que acudió en horas de la mañana a la piscina del Loyola Athletic Club, en San Francisco, San Juan, a nadar. Después, a eso de las 3:00 p.m., fue al Pep Boys, en la avenida Campo Rico, en Carolina, a cambiar las gomas de su carro, perdiendo su rastro.

La directora ejecutiva del ICF, la doctora María Conte Miller, reiteró que la agencia que dirige atiende a familiares para procesos de identificación todos los días, en horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., “garantizando un servicio profesional, respetuoso y conforme a los más altos estándares científicos”.

Para más información sobre el proceso de identificación acceda el enlace: https://www.icf.pr.gov/servicios