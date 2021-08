El niño Jeiden Elier Santiago Figueroa de 8 años quien murió a causa de un severo trauma corporal tras ser sometido al menos durante dos semanas a un patrón de maltrato mientras se encontraba en custodia de su progenitor será expuesto hoy en la funeraria Valle De Paz en Cidra, a partir de las 9:00 a.m. de hoy, jueves, donde se llevará a cabo su velorio.

Entre las 10:00 a.m. y el mediodía, el cantante de música sacra Samuel Hernández, encabezará una ceremonia religiosa.

Su progenitora, Saray Figueroa, ha expresado su frustración e inmensa pena porque no pudo recuperar a su hijo y volver a abrazarlo.

“Cómo le explico a mi corazón tanto dolor no se aun como comenzar, sin ti mi felicidad ya no será la misma luché como mamá y toda una campeona por ti. Hoy recibo la triste noticia que ya no estarás con nosotros tanto que deseaba verte y abrazarte y decirte lo mucho que te amo. Dios tiene el mejor lugar para ti y sé que desde allá siempre estrarás igual de orgulloso que mamá te amó. Gracias por siempre sacarnos sonrisas”, termina el mensaje con un emoji de un corazón partido el cual fue publicado el lunes.

A las 12:30 p.m. la comitiva fúnebre partirá hasta la que será su última morada en el cementerio municipal del pueblo de Cidra.

Mientras que, su página de Facebook, Hernández publicó anoche un mensaje en el que expresa su profundo dolor por el crimen del niño que resultó que era un miembro de su familia.

“Hoy enterramos a nuestro Tío Ramiro Hernández día duro para la familia, y ahí me entero que el niño de 8 años asesinado en estos días Jeiden E. Santiago Figueroa es hijo de la sobrina de Mi Tía María Figueroa Esposa de mi Tío y Pastor Aníbal Hernández, de verdad que ya el corazón no aguanta más dolor, mañana jueves (hoy) me toca ministrarle a esta familia, cuento con sus oraciones”.

El martes fue acusado por cargos de asesinato en su modalidad de maltrato (Artículo 93B) y violación al artículo 59 (maltrato) de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, contra su padre, Jonathan J. Santiago Cortés, de 27 años, quien tenía su custodia provisional luego de que el menor se removiera del hogar de la progenitora mientras se investigaban alegaciones de que el pequeño había sido víctima de una agresión sexual de parte de un familiar materno.

El lunes que llevaría a cabo una vista en el Tribunal de Caguas para devolverle a la mamá la custodia del menor y en ocasión de recibir la alegría de verlo de nuevo, la mujer fue golpeada con la desgarradora noticia de su muerte. Su cuerpo presentaba múltiples hematomas y quemaduras recientes.

La jueza María Rojas Delgado, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $600,000.

Varias investigaciones se llevan a cabo para adjudicar responsabilidades sobre el manejo del caso.