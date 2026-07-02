El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó el arresto de un hombre que presuntamente intentó introducir un medicamento controlado al Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Guaynabo.

Según la declaración escrita del FBI, los hechos ocurrieron el pasado 27 de junio, cuando Jan Carlos Correa-Tavarez acudió al centro presuntamente para visitar a su tío, quien se encuentra recluido en la institución. Durante el proceso de inspección, las autoridades le ocuparon Suboxone.

El Suboxone es un medicamento de prescripción utilizado para tratar la adicción a los opioides.

El informe de las autoridades federales no detalla el método mediante el cual intentó introducir el medicamento, pero sí indica que, tras el hallazgo, Correa-Tavarez fue separado del área de visitas.

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Posteriormente, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico coordinó el arresto y presentó una denuncia federal en su contra.

“La introducción de contrabando en un centro de detención federal es una violación grave que amenaza la seguridad de la institución, su personal y sus reclusos”, dijo el agente especial a cargo Carlos R. Goris, de la Oficina del FBI en San Juan.

El caso es procesado por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, dirigida por W. Stephen Muldrow.

“Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios federales para asegurar que quienes participan en actividades criminales dentro del sistema penitenciario rindan cuentas”, terminó diciendo Goris.