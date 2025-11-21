Dos policías municipales de Toa Alta fueron arrestados ayer, jueves, por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), luego de que un gran jurado emitiera una acusación en su contra por trasiego de drogas y uso de armas en el empleo del mencionado crimen desde el 2023.

Los policías municipales fueron identificados en el expediente judicial como Xavier Oropeza Rosado y Julio Ángel Berdecía Rodríguez.

A Oropeza Rosado, de 42 años, se le imputaron dos delitos por narcotráfico y uso de armas.

La acusación expone que “con conocimiento e intencionalmente intentó poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o de sustancias que contenía cocaína”.

Mientras, a Berdecía Rodríguez, de 46, se le imputaron tres cargos de narcotráfico y tres cargos de posesión de arma de fuego en relación con un delito de narcotráfico.

La acusación apunta a que este también intentó traficar con cinco kilos o más de una sustancia o mezcla de cocaína.

El caso aparece presentado de manera sellada el pasado 14 de noviembre. Ayer, jueves, sin embargo, la acusación se hizo pública.

En un comunicado de prensa, emitido este viernes, el jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, opinó que “la gran mayoría de los agentes de policía sirven y protegen con valentía y honor a nuestras comunidades. Cuando los agentes del orden público quebrantan esa confianza, es nuestra responsabilidad llevarlos ante la justicia”.

Mientras, la agente especial interina a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan, Claudia Dubravetz, expresó que “la confianza pública es la base de toda placa en este país. Cuando quienes juraron proteger a sus comunidades optan por traicionar ese juramento, socavan la integridad de todo el sistema de justicia. Los arrestos dejan algo claro: ningún cargo, ningún uniforme y ninguna autoridad exime a nadie de rendir cuentas. El FBI seguirá colaborando estrechamente con la Fiscalía Federal para combatir la corrupción dondequiera que se manifieste y garantizar que el pueblo de Puerto Rico reciba un servicio con honestidad, equidad y el estado de derecho”.

El alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto, por su parte, emitió unas expresiones escritas en la que lamentó que dos de sus policías municipales fueran arrestados.

“Estos hechos no solo nos entristecen, sino que representan una traición al compromiso de servir y proteger que todo oficial debe honrar. Agradezco a las autoridades por su intervención y por sacar de las filas a quienes, con sus acciones, manchan el uniforme y deshonran la confianza del pueblo. En Toa Alta no hay espacio para la corrupción ni para aquellos que fallan al juramento de velar por la seguridad de nuestras comunidades”, afirmó.

El alcalde prometió fortalecer los controles internos y colaborar con investigaciones futuras “para asegurar una Policía Municipal íntegra y comprometida con su deber”.

Por otro lado, la Fiscalía federal informó que los acusados ​​comparecieron ayer ante el juez magistrado federal Marcos E. López, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

De ser declarados culpables, los acusados ​​se enfrentan a una pena mínima legal de 10 años y hasta cadena perpetua por los cargos de narcotráfico, y a una pena mínima legal consecutiva de cinco años por cada cargo de posesión de arma de fuego.