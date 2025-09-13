El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) dio a conocer hoy la radicación de cargos contra Bryan Alexis Santiago Guzmán, un camionero arrestado el miércoles en relación con al menos cuatro robos bancarios ocurridos en los pueblos de Cayey, Fajardo, Maunabo y Yabucoa, tres de ellos cometidos el mismo día.

Devin J. Kowalski, agente especial a cargo del FBI indicó que contra Santiago Guzmán, de 21 años y vecino de Guayama, se radicaron una denuncia penal por violaciones al título 18, sección 2113, del Código Federal (robo a bancos). Los robos que se le imputan ocurrieron entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre. “Este sujeto pretendía enriquecerse rápidamente robando un banco tras otro, amenazando la sensación de seguridad que todo ciudadano merece disfrutar. Sus planes se vieron frustrados gracias al arduo trabajo de los hombres y mujeres del FBI de San Juan y de la Policía de Puerto Rico”, afirmó Kowalski en declaraciones escritas.

Santiago Guzmán fue arrestado en la tarde del miércoles en la autopista Luis A. Ferré, en dirección de San Juan a Caguas, por agentes de la división de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas y otras unidades, a la altura del puente sobre la avenida Jesús T. Piñero.

Durante el interrogatorio, admitió haber cometido los asaltos bancarios utilizando el método de la nota amenazante, ya que alegó que atraviesa por serios problemas económicos.

El individuo, presuntamente, se apropió ilegalmente de la cantidad de $14,991 en cuatro atracos.

La intervención se logró gracias a las confidencias que recibieron los investigadores.

Santiago Guzmán no puso resistencia cuando fue detenido en un Hyundai Accent del 2008 y color azul, con la misma descripción del que había utilizado para huir tras cometer los asaltos. El automóvil no tiene gravamen de hurtado, pero está registrado a nombre de otra persona.

El detenido es sospechoso de un asalto ocurrido el 23 de agosto, en la sucursal del Oriental Bank en el centro comercial Plaza Fajardo, en ese municipio, mediante una nota, escapando con $7,563.

Mientras, el 8 de septiembre el primero de tres atracos se reportó a eso de las 12:26 del mediodía, cuando el asaltante hizo fila, llegó hasta la cajera de la sucursal del Banco Popular, en Cayey, entregándole una nota en la que anunciaba que se trataba de un asalto logrando escapar con $6,097.

Mientras se desarrollaba esta pesquisa, a eso de las 3:21 p.m. las autoridades fueron alertadas sobre otro robo en la sucursal del mismo banco en Yabucoa, donde cometió un atraco similar, en el que huyó con $1,100.

Y al filo de las 4:00 p.m., antes que cerraran, se reportó el tercer asalto de ese día en la sucursal de Maunabo del Banco Popular, donde se logró robar $221.