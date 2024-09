El exboxeador Félix Verdejo Sánchez, convicto a nivel federal por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz y el bebé que llevaba en su vientre, solicitó este viernes, mediante moción, que la corte federal deje sin efecto el veredicto de culpabilidad en su contra y se le realice un nuevo juicio, bajo el argumento de que han identificado nueva prueba exculpatoria.

Según la moción, presentada por los abogados Jason González y Gabriela José Cintrón Colón, “una vez concluido el juicio, la defensa encontró nuevas pruebas que van directamente a la culpabilidad o inocencia de Verdejo Sánchez. En concreto, encontramos declaraciones realizadas por (el abogado Edwin) Prado Galarza en tres entrevistas con los medios de comunicación dirigiéndose a los testigos antes mencionados (Eliz Marie Santiago Sierra, Ricardo Cádiz Martínez y Luis Antonio Cádiz-Martínez), sobre él y sus interacciones con él. Las declaraciones de Prado Galarza contradicen el testimonio de Luis Cádiz y Ricardo Cádiz y constituyen prueba exculpatoria favorables a Verdejo Sánchez. Estas declaraciones son evidencia recientemente descubierta que justifica un nuevo juicio para el señor Verdejo Sánchez”.

Los abogados establecen que hay dos reglas judiciales que sustentan la petición de este nuevo juicio. Estas son Brady y la regla 33.

“Solicitamos respetuosamente que este Honorable Tribunal ordene un nuevo juicio para el señor Verdejo Sánchez basado en evidencia recientemente descubierta”, claman los abogados, de inmediato.

En la moción se explica que los testigos mencionados conversaron el 30 de abril de 2021 para contratar los servicios del abogado Prado Galarza. Se alude en la moción que Ricardo Cádiz ofreció pagarle sus servicios legales con cocaína.

Sin embargo, en los argumentos se expone que el abogado supuestamente le pidió a Luis Cádiz que le pidiera $25,000 a Verdejo Sánchez. No queda claro si esos serían sus honorarios. Lo que se estipuló fue que el expúgil nunca respondió.

Se alegó que, ante la falta de respuesta, Prado Galarza llevó a Luis Cádiz a la Fiscalía federal para llegar a un acuerdo de colaboración. Eso ocurrió el 1 de mayo en la noche.

“Luis Cádiz admitió durante el juicio que había mentido intencionadamente a la Fiscalía en esa reunión del 1 de mayo. Lo más importante es que Luis Cádiz testificó que en aquella reunión mintió a la Fiscalía y al FBI (Negociado Federal de Investigaciones), porque Prado Galarza, quien era su abogado, le dijo qué debía decir y le dijo que mintiera, que ocultara algunas cosas, para que toda la culpa recayera sobre Verdejo Sánchez”, expone la moción.

Luis Cádiz fue el testigo estrella de la Fiscalía federal durante el juicio y colaborador del exboxeador en el secuestro y la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz en abril de 2021.

El documento destaca cómo a los abogados de defensa no se les permitió interrogar al abogado durante el juicio federal, realizado en verano del pasado año.

Según los abogados del exboxeador, Prado Galarza concedió tres entrevistas luego de que Verdejo Sánchez resultara convicto y sentenciado a cumplir cárcel de por vida. Entre los aspectos que destaca como nueva evidencia se exponen que el abogado supuestamente alegó que Ricardo Cádiz mintió cuando alegó que ofreció pagarle con drogas.

“Afirmó que era absurdo ‘traer a una persona que acaban de conocer a cooperar con las autoridades para luego decirles que violen la ley’, ‘obstruyendo precisamente aquello en lo que estamos trabajando para aclarar’; sugiriendo que es falso que le hubiera pedido a Luis Cádiz que mintiera al gobierno, al FBI y el gran jurado, como testificó Luis Cádiz en numerosas ocasiones durante el juicio de Verdejo Sánchez”, dice la moción.

Además, expone que constituiría nueva evidencia el hecho que el abogado también dijo en una de estas entrevistas que conoció “dos días antes” que Rodríguez Ortiz estaba muerta antes de que su cuerpo fuera hallado flotando en la laguna San José, cercano al puente Teodoro Moscoso.

Se destaca que el alegado conocimiento del abogado surgió “antes de que Prado Galarza hablara siquiera con Luis Cádiz por primera vez”.

Otros puntos que se destacan es que supuestamente el abogado le cuestionó a Luis Cádiz por qué no había dado la revelación completa durante su primera entrevista con la Fiscalía federal para entablar el acuerdo el 1 de mayo de 2021.

“Según Prado Galarza, Luis Cádiz omitió detalles de los hechos, pero le ordenó que contara al gobierno toda la historia, y Luis Cádiz lo hizo. De este modo, explicando que en ningún momento Prado Galarza instruyó a Luis Cádiz a mentirle al FBI y al fiscal en la reunión del 1 de mayo, contrariamente a lo declarado durante el juicio a Verdejo Sánchez”, destaca la moción.

Se enmarcó que, el supuesto parecer del abogado, es que el testigo se puso “gracioso” para justificar sus hechos.

“En resumen, las declaraciones de Prado Galarza constituyen nueva evidencia que amerita un nuevo juicio bajo ambos estándares: bajo Brady y bajo la Regla 33. Las declaraciones de Prado Galarza no son meras pruebas de juicio político, aunque ciertamente entran dentro de la definición de pruebas de juicio político. Las declaraciones van directamente hacia la supuesta acusación de Verdejo Sánchez de culpabilidad. Las declaraciones de Prado Galarza constituyen testimonio exculpatorio favorable a Verdejo Sánchez, particularmente, porque también abordan las acusaciones de Luis Cádiz contra él. Y sin el testimonio de Luis Cádiz, la condena de Verdejo Sánchez simplemente no podía sostenerse. Luis Cádiz fue el único testigo que implicó directamente al señor Verdejo Sánchez en la conducta de delito y no existió otra prueba que implicara directamente a Verdejo Sánchez”, precisa la moción.

Verdejo Sánchez fue sentenciado a dos cadenas perpetuas el pasado 3 de noviembre de 2023, tras ser encontrado culpable durante un juicio por jurado que culminó en julio del pasado año.

Específicamente, el exboxeador fue declarado culpable por los delitos de secuestro que resultó en la muerte de una persona y por la muerte de una criatura por nacer. El jurado no se puso de acuerdo en los delitos de “carjacking” que resultó en la muerte de una persona y utilizar de un arma de fuego para cometer un delito.

Su alegado compinche en el delito, Luis Cádiz, fue sentenciado a 20 años en prisión.