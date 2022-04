¿Por qué la Fiscalía no acusó al padre de la bebé dejada por su madre en un patio de una residencia en Santurce?

Según explicó la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, el progenitor de la niña de tres meses de nacida no estaba en el lugar de los hechos y hasta el momento de la investigación no se desprende “que haya cometido alguna conducta que constituya delito”.

Correa González señaló que el Departamento de la Familia debe indagar otros aspectos del caso, pues el Ministerio Público solo trabaja el ámbito penal.

“El pasado sábado, 9 de abril, una jueza del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto por un cargo de negligencia contra la madre de una bebé de tres meses, quien dejó a la menor sola en horas de la madrugada en el patio frontal de una residencia en Santurce. Debido a que la imputada, Elianni Bello Gelabert, era quien tenía la niña a su cargo cuando la dejó sola frente a la residencia, el Ministerio Público, conforme a su responsabilidad en ley, radicó el cargo de maltrato por negligencia”, precisó la fiscal.

“Como parte del proceso, el Departamento de Justicia se asegurará de que la imputada reciba un trato humanitario y justo. No en todos los casos radicados se persigue una pena de cárcel, sino que la conducta ilegal no se repita, en este caso el poner en peligro la vida de una menor de tres meses de nacida. Existen alternativas para llevar a un menor a un lugar seguro cuando los padres no pueden cumplir con su responsabilidad”, sostuvo.

Ficha policial de Elianni Bello Gelabert, la mamá de la bebé. ( Suministrada )

De acuerdo a la pesquisa, no era la primera vez que ocurría un suceso similar por diferencias entre los progenitores para cuidar a la bebé durante sus turnos de trabajo.

Bello Gelabert, de 21 años, se había comunicado con el padre, de 41 años y quien reconoció a la bebé legalmente, para que la cuidara pues ella tenía que trabajar. Sin embargo, él le indicó que no podía quedarse con ella y se fue.

La joven dejó a la bebé en un asiento protector en el patio de la residencia de la abuela paterna, que ubica en la calle Lippit, en Santurce. A eso de la 1:15 a.m. del pasado viernes llamó a las autoridades para informar que la había dejado en ese lugar. Los agentes que se movilizaron al área encontraron a la menor sola. Bello Gelabert les indicó a los policías que el padre no se quería hacer cargo, razón por la que dejó a la bebé en ese lugar.

“Esta es la segunda vez que surgen desacuerdos y deja a esa niña ahí. En la ocasión anterior es él quien llama a la policía”, indicó la semana pasada la sargento Bionette V. Carrión García, directora de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de San Juan.

El padre de la niña compareció ante los investigadores acompañado de un abogado. Como parte de la pesquisa serían entrevistados otros miembros del núcleo familiar. El Departamento de la Familia ya investigaba otro incidente.

La bebé se encuentra en buen estado de salud. Familia asumió su custodia de emergencia.