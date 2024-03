La Fiscalía federal solicitó anoche a la jueza Silvia Carreño Coll que deniegue la solicitud realizada por el abogado de la convicta exrepresentante María Milagros Charbonier Laureano para tener acceso al informe de la investigación que se le realizó a la exrecepcionista que le pagaba los sobornos, Frances Acevedo Ceballos, bajo la presunción de que no contiene prueba exculpatoria.

“Como se describe a continuación, el reporte de la investigacion realizada previo a la sentencia no contiene ningún material de información detectable que no esté en posesión de Charbonier. Sin embargo, el gobierno no tiene objeciones a que el Tribunal lleve a cabo una revisión a puerta cerrada del reporte si así lo desea, por precaución”, establece la respuesta que dieron los fiscales a cargo del caso, Kathryn E. Fifield, María Montañéz y Jonathan E. Jacobson.

Asimismo, en la moción se estableció que, luego de que la jueza federal a cargo del caso analice el informe, deja a su discresión que se divulguen las partes que sean necesarias.

La posibilidad de que hubiese prueba exculpatoria contra Charbonier Laureano y su esposo, Orlando Montes Rivera, surge posterior a que ambos fueran encontrados culpables de más de una docena de cargos por corrupción pública.

El abogado de la exrepresentante, Francisco Rebollo Casalduc, levantó la voz de alerta la semana pasada, luego de que Acevedo Ceballos apuntara a que el exdirector de la oficina legislativa de Charbonier Laureano y quien llegó a un acuerdo de cooperación con las autoridades federales el que no le fijó responsabilidad alguna, Jonathan Alemán Arce, supuestamente fue quien se benefició del esquema corrupto.

Tribunal federal en Hato Rey, 23 de febrero de 2024: Frances Acevedo Ceballos, exempleada de la exrepresante María Milagros Charbonier Laureano, sale del Tribunal federal tras ser sentenciada a cumplir tres años y un mes en prisión por su rol en un esquema de comisiones ilegales y corrupción. ( David Villafañe Ramos )

El letrado expuso en su moción que “el gobierno hizo en el memorando de sentencia una revelación crítica de que, en la entrevista con el oficial probatorio, en esta última etapa crítica del proceso, Frances Acevedo, en palabras de la Fiscalía federal, ‘intentó desviar la culpa del plan (para cometer sobornos) de la señora Charbonier y sobre Jonathan Alemán’”.

Rebollo Casalduc indicó que tales planteamientos son cónsonos con los argumentos de cierre que realizó durante el juicio en el que Charbonier Laureano y su esposo, Orlando Montes Rivera, resultaron culpables en enero pasado. Destaca que la afirmación representa prueba exculpatoria.

Entre otros datos, alega el abogado que el dinero que Acevedo Ceballos retiró de su cuenta de manera bisemanal entre febrero de 2017 a junio de 2019 “es casi exactamente el monto del cheque que Alemán usó a finales de junio de 2019 para pagar la hipoteca de su casa, es decir, $68,345,34 frente a $68,454,28, lo que sugiere poderosamente que Alemán había sido el beneficiario final real de los fondos desviados”.

Charbonier Laureano y Montes Rivera resultaron culpables de cargos de conspiración, robo, soborno y comisiones ilegales en relación con programas que reciben fondos federales, fraude electrónico por servicios honestos, así como dos cargos de lavado de dinero. Contra la exrepresentante también pesó un cargo de obstrucción a la justicia por destruir datos en su teléfono celular.

La lectura de sentencia está pautada para el próximo 10 de abril.

Según alega la Fiscalía federal, Charbonier Laureano infló el salario de Acevedo Ceballos, quien era su “recepcionista-secretaria” en la oficina legislativa, hasta llevarlos a $8,000 mensuales para que esta devolviera a la familia entre $1,000 a $1,500 bisemanales. Se alude que, bajo este esquema, la exlegisladora habría recibido unos $100,000 desde septiembre de 2017 hasta verano del 2020, los cuales no reportó como devengados ni en sus planillas contributivas ni en sus informes éticos.

En el juicio trascendió que Acevedo Ceballos, en un inicio, cambiaba su cheque en efectivo y depositaba la suma pagada como soborno a la cuenta de banco del matrimonio. También se los llegó a dejar en efectivo dentro de la cartera de la hoy convicta o se los transfirió mediante ATH Móvil a sus familiares con mensajes que dejaban claro que el dinero era “De Tata” o “Para Tata”.

Acevedo Ceballos también figuraba en la acusación. Esta se declaró culpable el pasado 7 de noviembre de un solo cargo de “soborno relacionado con programas que reciben fondos federales”. Fue sentenciada a cumplir tres años y un mes en prisión.

El cuarto acusado en este caso lo fue el hijo del matrimonio, Montes Charbonier. Este se acogió a un programa de desvío, en el cual tendrá que aceptar un grado de responsabilidad y cumplir ciertos criterios que le impondrán. Al cabo de cumplidos, se le desestimarían los cargos.