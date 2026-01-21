La Fiscalía federal solicitó en la tarde de este miércoles a la jueza federal Silvia Carreño Coll que “desestime y cierre” el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y los otros dos coacusados, Julio Herrera Velutini y Mark Rossini.

“Estados Unidos respetuosamente solicita que el Tribunal tome conocimiento de lo antes expuesto y, a la luz de la certificación del acusado Vázquez Garced, desestime y cierre este caso por haberse tornado académico”, afirmó Fiscalía, representada por el fiscal federal Seth Erbe.

La petición surge luego de que el presidente Donald Trump concediera un segundo perdón presidencial a los tres coacusados. El documento de la clemencia ejecutiva fue firmado ayer, martes, pero dado a conocer hoy.

La certificación del indulto presentada por la Fiscalía federal es idéntica para cada uno de los coacusados. Sin embargo, está presentada en el expediente individual de cada uno. Se incluyó copia del documento firmado por Trump para cada uno de estos.

En el documento, la Fiscalía informa que “Estados Unidos de América informa al Tribunal que el 20 de enero de 2026, el Presidente de los Estados Unidos otorgó un indulto ejecutivo a la acusada Wanda Vázquez Garced en el caso n.º 3:25-cr-296 (SCC). Específicamente, el indulto otorga un indulto total e incondicional ‘por los delitos contra los Estados Unidos enumerados individualmente y puestos a mi consideración’”.

El caso que menciona la Fiscalía federal y por la cual se otorgó el segundo indulto es por el que el trío se declaró culpable en agosto pasado. Se trata de un delito menos grave por violación a leyes electorales, específicamente por donar o recibir un donativo de un ciudadano que no es estadounidense.

La Fiscalía, sin embargo, hace constar que es necesario que Herrera Velutini, un banquero venezolano, someta una notificación al tribunal federal para aceptar este segundo indulto.

Este es el único coacusado del caso de Vázquez Garced que no ha radicado la segunda notificación para aceptar el nuevo perdón presidencial.

Vázquez Garced y Rossini aceptaron el indulto en documentos presentados esta mañana ante la corte.

Este segundo indulto era solicitado por la jueza federal para poder proceder con la desestimación del caso y la cancelación de la vista de sentencia, que estaba programada para el próximo 29 de enero.

El primer indulto concedido por Trump está fechado el pasado 15 de enero. Corresponde al perdón del caso original por corrupción pública que se presentó contra los coacusados por conspiración, soborno en programas federales, y fraude electrónico de servicios honestos.

Vázquez Garced fue acusada en agosto de 2022 por corrupción pública.

La acusación federal contra la exgobernadora expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en verano de 2025. Estos se declararon culpables en agosto por un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Fue el pasado 15 de enero que el presidente Trump firmó los indultos a Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini. Pero, se expone que son en relación al caso de corrupción pública.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. La Fiscalía federal presentó el lunes un recurso ante la corte para desestimarle el caso.

La Fiscalía federal explicó que su petición responde a que los “conspiradores más culpables han sido perdonados” y, como parte de la política del Departamento de Justicia, se debe recompensar la cooperación de Díaz y Blakeman y “evitar una situación en la que un testigo cooperador y menos culpable reciba una condena por un delito menos grave y enfrente la posibilidad de tener que cumplir tiempo de prisión”.

La jueza no se ha pronunciado todavía en torno a si desestimará el caso.