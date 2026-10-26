La Fiscalía de Carolina del Departamento de Justicia solicitará al Tribunal de Primera Instancia la consideración de circunstancias agravantes que podrían incrementar la pena que se le imponga a Ruthy Trenche Chávez, declarada culpable por ocasionar la muerte de José Jaime Díaz Serrano y Eduardo Álvarez Sosa por manejar de manera negligente y por conducir en estado de embriaguez, el 23 de marzo de 2024, en Loíza.

La fiscal de distrito de Carolina, Iris Alicia Martínez Juarbe, sostuvo que “la posición del Ministerio Público es que la pena impuesta debe responder a la gravedad de los delitos cometidos por Trenche Chávez y a las consecuencias irreparables de sus actos, que provocaron la pérdida de dos vidas humanas”.

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Ruthy Trenche Chávez ( Suministrada )

Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, expresó: “Estamos ante unos hechos sumamente graves que cobraron la vida de dos personas y dejaron un profundo dolor en sus familias. Nuestros fiscales están utilizando todos los mecanismos que nuestro ordenamiento jurídico permite para procurar que la pena sea proporcional a la gravedad de los delitos cometidos por Ruthy Trenche Chávez, quien ya fue declarada culpable. Nuestra responsabilidad es actuar con firmeza y procurar que responda por las consecuencias de sus actos”.

El caso es litigado por los fiscales Marcos Algarín Echandi y Juan M. Mencacci Bagú y el fiscal Gilberto Gierbolini que atendió la escena.

La fiscal de distrito reiteró su solidaridad con las familias de José Jaime Díaz Serrano y Eduardo Álvarez Sosa, a quienes aseguró que el Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Carolina, continuará defendiendo sus intereses durante esta etapa final del proceso judicial.

“A sus familias les reiteramos nuestra solidaridad y nuestro compromiso de continuar procurando justicia con firmeza, responsabilidad y utilizando todas las herramientas que nos concede la ley para que estos hechos tengan las consecuencias penales que corresponden”, concluyó Martínez Juarbe.

La vista de impugnación de informe presentencia, agravantes y sentencia fue programada para el 23 de noviembre.