La Policía de Puerto Rico investiga un choque de carácter grave reportado en la noche del jueves en la avenida Juan Sánchez, en Bayamón, que dejó a una mujer en condición delicada.

Según el informe policial, el accidente ocurrió a eso de las 11:30 p.m., cuando un conductor de un vehículo color vino, que posteriormente abandonó la escena, transitaba por la vía y rebasó por la izquierda a una guagua Toyota RAV4 blanca del 1999, conducida por Angélica Mulero Ríos, de 58 años.

Acto seguido, el conductor de una guagua Mitsubishi Montero negra del 2001, identificado como Guillermo Pérez, de 50 años, que venía en dirección contraria, perdió el control del vehículo e impactó la parte frontal de la guagua de la mujer.

Mulero Ríos resultó con heridas de gravedad y fue transportada a Centro Médico.

Las autoridades indicaron que se le realizó una prueba de alcohol a uno de los conductores en una institución hospitalaria como parte de la investigación.

El agente José Morales, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto al fiscal Josué Padilla, quedaron a cargo del caso.