Lo que aparentaba ser una emergencia por incendio en la carretera 339 del barrio Montoso en Mayagüez, se convirtió en una escena de doble asesinato la noche del jueves, 30 de abril, cuando localizaron los cuerpos de un hombre y una mujer.

Según informó la Policía de Puerto Rico, a eso de las 9:20 p.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre una residencia y un vehículo incendiados.

Además, en la llamada se indicó que se podía observar el cuerpo de una persona en un área boscosa.

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Al llegar al lugar, agentes del distrito de Mayagüez confirmaron el hallazgo de dos cuerpos, correspondientes a un hombre y una mujer, en una zona boscosa. Ninguna de las víctimas ha sido identificada al momento.

El cuerpo del hombre presentaba heridas de arma blanca y, en el área, se localizaron múltiples casquillos de bala, señaló la Uniformada.

El área fue acordonada mientras las autoridades trabajaban el procesamiento de la escena, el levantamiento de los cadáveres y la recopilación de evidencia.

Personal de LUMA Energy también acudió al lugar para atender una línea eléctrica expuesta que representaba peligro en la zona.

El caso quedó a cargo del agente Rafael Mercado Ruiz y el sargento Jean Lamberty Aldea, de la División de Homicidios de Mayagüez.