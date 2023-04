La Guardia Costera de Estados Unidos invirtió “sobre un millón de dólares” en los esfuerzos de búsqueda que realizó durante cuatro días para dar con el paradero de Roy Moreno Negrón, el hombre cuya embarcación naufragó el 4 de abril a varias millas de la isla municipio de Culebra.

Mientras, la Policía de Puerto Rico estima el gasto de combustible por el uso de diferentes embarcaciones y vehículos utilizados en la investigación en la zona marítima terrestre en unos $10,000.

“Al momento, puedo compartir que los gastos sobrepasan el millón de dólares”, confirmó a Primera Hora el oficial de Asuntos Públicos de la Guardia Costera, Ricardo Castrodad.

La cuantía de sobre $1 millón incluye la activación de recursos humanos, así como la utillización de equipo especializado del cuerpo militar.

Según detalló Castrodad, durante la búsqueda de Moreno Negrón por parte de la Guardia Costera -una tarea que se extendió desde la noche del martes 4 de abril hasta el viernes 7 de abril, cuando por protocolo cesaron la misión- se realizaron 18 vuelos en operativo aéreo y 14 misiones marítimas que cubrieron 2,162 millas náuticas cuadradas. Las zonas de búsqueda incluyeron áreas de Culebra y el este de la isla hsata el área norte.

En la misión se utilizaron helicópteros MH-60T Jayhawk de la estación aérea de Borinquen, en Aguadilla, así como un avión HC-144 Ocean Sentry de la estación aérea en Miami, Florida.

Además, se activó al buque de patrullaje “Joseph Tezanos”, una embarcación de 154 pies de rápida respuesta con puerto base en San Juan. Esta nave posee una lancha táctica a bordo y tiene una tripulación de 24 miembros de la Guardia Costera.

Se suma también el uso de lanchas más pequeñas que requirieron relevo de personal y de carga de combustible durante los días de operativo.

Gastos por autoridades locales

De otra parte, según datos provistos por Damarisse Martínez, portavoz de prensa de la Policía de Puerto Rico, el estimado preliminar en gastos por el combustible utilizado en lanchas, vehículos y el helicóptero de las autoridades locales durante el operativo marítimo terrestres es de unos $10,000.

“Esto no considera otros costos como personal y otros equipos también desplegados por la Policía de Puerto Rico. El helicóptero de la Policía fue utilizado de manera limitada debido a que el Coast Guard entró en la investigación con sus equipos”, sostuvo Martínez mediante comunicación escrita.

De otra parte, una recopilación de datos solicitados por Primera Hora a entidades gubernamentales que han participado de la búsqueda de Moreno Negrón, destaca que al menos 105 recursos humanos del gobierno se han utilizaron en el operativo entre el 4 y el 10 de abril. Cabe destacar que las autoridades locales continúan la búsqueda.

La investigación incluye a unos 71 empleados del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y equipos de las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME), así como 34 agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Además, se han tenido que activar tres embarcaciones, un helicóptero y una patrulla de la policía. A la travesía de trabajo en mar, durante los siete días bajo observación, se han contabilizado 279 horas navegadas. Mientras, en patrullaje se han invertido 51 horas de vigilancia terrestre.

Se ha utilizado también una lancha de la Unidad Marítima de OMME en Vieques, 14 vehículos todo terreno, 14 vehículos oficiales y cuatro drones.

Trascendió que, además del apoyo de recursos estatales y federales, la búsqueda cuenta con la ayuda de ciudadanos voluntarios movilizados por familiares del desaparecido.

Giro inesperado

La desaparición de Moreno Negrón inició a las 7:09 de la noche del 4 de abril cuando se recibió una llamada del sujeto a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, indicando que la embarcación en la que navegaba se estaba hundiendo cerca de las costas de la isla municipio de Culebra.

Inmediatamente, según destacó la Policía a este diario, una embarcación Cobra 15 de la División de Vigilancia Marítima de Fajardo se movilizó al lugar, pero no se encontró la lancha ni al hombre. Poco tiempo después, la familia del sujeto lo reportó como desaparecido y alegaron que era la persona que había naufragado en Culebra. En cambio, la pPolicía no descarta que Moreno Negrón -convicto por casos de fraude y robo de identidad- pudiera haber salido del país, esto precisamente cuando se evaluaba si se le revocaba la probatoria federal que cumple y que está en riesgo tras ser acusado en junio del 2022 por cargos de uso de licencia de conducir falsificada e impostura.

Desde el momento que se recibió la llamada del 9-1-1 se inició un plan de trabajo por parte de la policía, en el cual participa como figura al mando el teniente Daniel Sánchez Mejías, director de la División de Vigilancia Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA).

Al día siguiente de iniciada la emergencia, a eso de las 9:12 de la mañana el agente Carmelo Cruz García, de la División de Vigilancia Marítima de Fajardo, localizó la embarcación en la que presuntamente viajaba Moreno Negrón a unas seis millas del oeste de Culebra.

La nave fue inspeccionada por personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo y se transportó hasta Las Croabas, en Fajardo, donde se le entregó a los familiares del desaparecido. La embarcación es una Aqua Sport de 1986, con 17 pies de eslora, color gris que está inscrita a nombre de Carlos Muñiz Ruiz, con dirección en Aguadilla.

En cambio, esta semana el caso de la desaparición de Moreno Negrón dio un giro inesperado luego que trascendiera la posibilidad de que el hombre hubiese abandonado la isla con otra identidad.

Este ángulo se investiga debido a su historial delictivo en el que sobresalió como el presunto líder de una organización dedicada a conspirar para cometer robo de identidad con un dispositivo de acceso falsificado, cuyo líder era el desaparecido, para el 2016.

Por esa misma razón, Rivera Miranda, tomó con suspicacia el peso de la prueba que podrían desprenderse de los datos de las transacciones, si alguna, realizadas antes de su desaparición en las cuentas bancarias, ya que anteriormente se le habían ocupado decenas de identificaciones falsas y tarjetas de crédito o débito.

Además, siguen examinando el contenido de los teléfonos celulares de familiares y amigos, para corroborar su contenido y a proseguir las entrevistas en busca de localizar a la otra persona que navegaba en una lancha frente a Moreno Negrón.

Ante los hechos revelados desde inicio de semana una mujer que se identifica como novia de Moreno Negrón, Dangeli Nicole Quiñones, acudió ayer a las redes sociales para salir en su defensa tras las especulaciones que han circulado sobre las presuntas razones que rodean su desaparición.

“Sólo para dejar bien claro: Roy no tenía nada pendiente con la ley. Él cumplió con sus tres casos los cuales ninguno fue por narcotráfico, asesinato ni armas. Yo lo conocí justo luego de que el cumpliera...” escribió la muchacha en su cuenta de Instagram.

Quiñones, quien fue la última persona que conversó con Moreno Negrón por teléfono celular en medio del incidente, sostuvo que su novio terminaba una probatoria federal en noviembre, por tal razón, “no tenía que huir de nadie”.

Ayer su progenitora, Yazmín Negrón, regresó a la marina Puerto Chico, en Fajardo, para reintegrarse a los esfuerzos de búsqueda de su único hijo y llevó una imagen del Divino Niño Jesús que fue su primer regalo cuando nació, confiada en que será localizado.

“Yo sigo buscando a mi hijo y que Dios me lo devuelva, que sea su voluntad, que me lo devuelva como él lo haya decido, pero que por favor me lo devuelva”, expresó llorosa en un vídeo.