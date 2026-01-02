Un hombre resultó herido de bala en varias partes del cuerpo anoche, en hechos reportados en la barriada López, en Salinas, informó la Policía.

Según datos preliminares, alrededor de las 7:33 p.m., el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió una llamada alertando sobre disparos en el lugar. Al llegar al sitio, agentes y paramédicos encontraron al perjudicado en el patio de su residencia.

El perjudicado fue trasladado a un hospital del área. Hasta el momento, se desconoce su condición de salud.

La querella fue referida a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama.