Hallan a hombre baleado en el patio de su residencia
Las autoridades localizaron al perjudicado tras recibir una llamada al 9‑1‑1.
PUBLICIDAD
Un hombre resultó herido de bala en varias partes del cuerpo anoche, en hechos reportados en la barriada López, en Salinas, informó la Policía.
Según datos preliminares, alrededor de las 7:33 p.m., el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió una llamada alertando sobre disparos en el lugar. Al llegar al sitio, agentes y paramédicos encontraron al perjudicado en el patio de su residencia.
El perjudicado fue trasladado a un hospital del área. Hasta el momento, se desconoce su condición de salud.
La querella fue referida a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama.