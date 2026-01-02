Un hombre de 53 años murió ahogado durante la tarde de ayer, día de Año Nuevo, mientras intentaba auxiliar a un familiar en la playa de Ocean Park, en Condado, informó la Policía.

El fallecido fue identificado como Rafael Bueno, residente del estado de Nueva York, quien fue arrastrado por las fuertes corrientes marinas cuando trató de ayudar a un pariente. El hombre murió en el lugar.

El incidente fue reportado a eso de las 3:30 p.m. del 1 de enero, lo que movilizó a agentes municipales hasta la popular playa capitalina.

La investigación preliminar estuvo a cargo de la policía municipal Alondra González Matos, quien refirió el caso a la agente Erika Báez, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. También colabora la fiscal Anamar Méndez González.