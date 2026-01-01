El primer accidente fatal del 2026, que se reportó a las 7:30 de la mañana del 1 de enero, cobró la vida de un conductor de 77 años en el kilómetro 110.1 de la carretera PR-1, en jurisdicción de Juana Díaz, informó la Policía.

El septuagenario fue identificado como José Capo Tollinchi, quien era residente de Santa Isabel. Capo Tollinchi conducía una guagua Nissan NV200 del 2014.

Según la investigación policíaca, el conductor de un carro Toyota Corolla negro del 2021, identificado como Juan Alvarado González, de 33 años y residente de Villalba, presuntamente transitaba a una velocidad que no le permitió mantener el control e invadió el carril contrario, por lo que impactó frontalmente a Capo Tollinchi, quien falleció en el acto debido a la gravedad de las lesiones.

Alvarado González fue transportado a un hospital del área en condición estable.

La investigación está a cargo del agente Miguel Almodóvar, de la División de Patrullas de Carreteras Ponce, junto al fiscal Emmanuel Vázquez. Se ordenó la prueba de alcohol en sangre, que está pendiente de resultados.

Personal de Servicios Técnicos trabajó la escena y los vehículos fueron trasladados para peritaje.