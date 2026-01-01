Un menor de 11 años sufrió la amputación de su mano derecha tras un accidente con pirotecnia ocurrido a eso de las 3:54 de este Día de Año Nuevo en la urbanización Sunville, en Trujillo Alto, según información preliminar de la Policía.

El niño fue transportado por sus padres a la sala de emergencias del Centro Médico de Río Piedras, donde la doctora de turno confirmó la gravedad de la lesión.

El agente José Báez, del precinto de Trujillo Alto, realizó la investigación inicial y remitió el caso a la División de Delitos Sexuales, que continuará con la pesquisa para esclarecer las circunstancias del accidente. Además, se notificó al Departamento de la Familia, siguiendo los protocolos establecidos para incidentes que involucran menores de edad.