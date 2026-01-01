Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan una agresión ocurrida en un negocio ubicado en la calle Luis Muñoz Rivera del municipio de Vega Alta, reportada durante la tarde de ayer, Despedida de Año.

Según información preliminar, el perjudicado alegó que mientras se encontraba en el establecimiento, un individuo al que no conoce comenzó a cuestionarlo preguntándole si tenía algún problema.

Acto seguido, el sujeto lo agredió en la cabeza con un objeto contundente. De acuerdo con la versión ofrecida, otro hombre también lo atacó, esta vez en la espalda, lo que le provocó un total de tres heridas.

Tras la agresión, el perjudicado salió del local y se trasladó por sus propios medios a una institución médica, donde recibió varios puntos de sutura en la cabeza. Sin embargo, se informó que no completó el tratamiento y abandonó el lugar.