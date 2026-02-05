Un adulto mayor fue encontrado muerto en el interior de una guagua durante la noche del miércoles en la carretera PR-686, cerca del balneario Los Tubos, en Manatí, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, agentes adscritos a la Unidad Marítima de Vega Baja realizaban una ronda preventiva por la zona a eso de las 10:40 p.m. cuando localizaron una guagua Toyota Tacoma gris claro, del año 2019, que había impactado dos postes pequeños de madera que dividen la carretera del área de los bañistas.

Al verificar el vehículo, los agentes encontraron en el asiento del conductor el cuerpo de un hombre, aún sin identificar, quien presentaba quemaduras en el área del rostro.

El cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses, donde se realizará la autopsia para determinar la causa de la muerte.

La investigación está a cargo de la agente Joyce Moody González, bajo la supervisión del sargento Roberto Mercado Román, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, en unión al fiscal José Acevedo Acevedo.