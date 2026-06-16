Agentes de la Policía acudieron a investigar una querella sobre un vehículo en llamas, pero al llegar al lugar se toparon con un cadáver calcinado en el vehículo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:16 p.m., en la carretera PR-948, kilómetro 4.4., a la altura del sector Quebrada Grande en Las Piedras. En el lugar los agentes encontraron una guagua pickup en llamas y en el área de carga del vehículo se hallaba el cuerpo calcinado.

Agentes de la división de Vehículos Hurtados de Humacao se hicieron cargo de la investigación preliminar. El caso fue referido a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quienes se harían cargo de la pesquisa.