Las autoridades radicaron cargos menos graves conta una mujer que protagonizó una disputa de tránsito con una mujer embarazada, que se volvió viral en redes sociales.

Contra Tasherelys Escalera O’ffarill, de 33 años, se radicaron cargos por alteración a la paz, daños y agresión. Los hechos ocurrieron el sábado en la noche en la carretera PR-190 en Carolina, cuando ambas se vieron involucradas en una disputa de tránsito. En medio del enfrentamiento se alega que Escalera O’farrill agredió a la querellante, Irmalis Colón Rivera, de 25 años, además de proferirle palabras soeces, e impactó en varias ocasiones el vehículo de la mujer con su vehículo.

La víctima grabó con su celular lo ocurrido y posteriormente subió el video a las redes sociales, volviéndose viral el incidente. Agentes de la Policía Municipal de Carolina investigaron los hechos, mientras que el fiscal Carlos Peña Ramos, de la Fiscalía de Carolina radicó los cargos.

Escalera O’ffarill fue conducida ante la jueza Annette Santiago Díaz, de la Sala de Investigaciones del Tribunal Primera Instancia de Carolina, quien determinó causa probable para arresto contra la imputada. No se informó el monto de la fianza impuesta y si la mujer pudo prestar la misma.