La Policía informó hoy que localizó en buen estado, a una mujer que figuraba como desaparecida desde el pasado 30 de mayo.

Josefine Caba Velázquez, de 48 años fue localizada en el hogar de una allegada en el pueblo de Corozal. Caba Velázquez, residente de Ponce, fue reportada desaparecida por su pareja luego que desapareciera del hogar Buen Pastor en San Juan.

Si tiene información sobre el paradero de alguna persona desaparecida, puede comunicarse con la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2464 o 2463.