Las autoridades se movilizaron a la playa Colobo en Loíza tras ser alertados sobre el hallazgo del cadáver de un adulto mayor en el área pedregosa.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, a las 10:30 a.m. se recibió una llamada al cuartel de Loíza de un ciudadano que vio el cuerpo de un hombre sin ropa de la cintura hacia abajo.

Los policías que llegaron a la escena corroboraron la información y el teniente Melvin Ruiz, supervisor del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, quien activó el protocolo.

Una vez se investigó la escena encontraron el pantalón del hombre de entre 65 a 70 años de edad, a su lado y tenía una camisa roja a la altura de los hombros.

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“De nuestra investigación no surge que haya ocurrido una muete violenta, no tenía heridas de bala ni de arma blanca. Esta persona (que no ha sido identificada por un familiar ya que se encuentra en Estados Unidos) había sido reportado desaparecido el mes pasado y fue localizado”, narró el teniente Ruiz.

En semanas posteriores comenzó a mostrar comportamiento errático, añadió.

La fiscal Yolanda Morales ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de su identificación y autopsia.

La investigación está a cargo de la agente Madeline Asencio, adscrita a la División de Agresiones del CIC de Carolina.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de Carolina, junto al fiscal de turno investigan la escena.