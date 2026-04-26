Un grupo de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), adscritos a la Unidad Marítima de Piñones, está investigando el hallazgo de un vertedero clandestino en el área de la playa Vacía Talega, en Loíza, informó este domingo el secretario de la agencia, Waldemar Quiles.

“En el día de ayer, sábado, miembros del Cuerpo de Vigilantes, durante un patrullaje preventivo, se toparon con lo que solo podemos describir como un vertedero clandestino, con varias toneladas de desperdicios sólidos en bolsas plásticas que se encontraban semiabiertas. Esto sucedió en los predios de la playa Vacía Talega, una de las más famosas y frecuentadas en la zona norte de la Isla”, expresó el secretario del DRNA en declaraciones escritas.

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“Este es un acto deplorable que atenta contra el ecosistema en la zona, y por eso, nuestros vigilantes iniciaron una investigación”, añadió el funcionario.

Quiles señaló que el vertedero clandestino encontrado en Loíza es una violación a los estatutos del Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No Peligrosos Número 5717, promulgado en octubre de 1993.

“El Cuerpo de Vigilantes llevará este caso hasta las últimas consecuencias, porque no hay espacio alguno para este tipo de conducta”, agregó Quiles.

Entre los desperdicios encontrados en el lugar, había plafones de techo, pedazos de muebles de cocina y hasta trozos de bloque de cemento y varillas de hierro, todos expuestos a los elementos del tiempo.