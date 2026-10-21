El cadáver de una mujer fue encontrado esta mañana en el fondo de la zona de los tres pies de profundidad de la piscina del Complejo Deportivo Don Melanio Bobé Acevedo, en la carretera PR-345, en Hormigueros.

Según la querella, la llamada de alerta se recibió a las 6:20 a.m. de hoy, miércoles, cuando un empleado de mantenimiento lo divisó al entrar al área de las piscinas.

La fallecida fue identificada como Dalimar Valentín Rodríguez, de 22 años y vecina de ese municipio.

El cuerpo no presenta signos de violencia visibles, por lo que será la autopsia la que revelará la causa y manera de muerte una vez sea realizada en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

La piscina está cerrada al público durante los días de semana y se indagaba la manera en la que logró acceso, posiblemente brincando la verja.

La pesquisa está a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, junto al fiscal de turno.