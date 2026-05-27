Un ciudadano que se ejercitaba por el Paseo Tablado de la playa de Piñones, en Loíza, pasó el susto de su vida tras toparse esta mañana con un cadáver calcinado.

La llamada de alerta se recibió a las 7:15 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

El cuerpo, que aparenta ser de un hombre, fue hallado a orillas de la playa en un área aledaña a dos negocios en el kilómetro 11.6 de la carretera PR-187.

El agente Christian Rodríguez Cordero, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Carolina junto a la fiscal Kristhia Méndez Márquez, investigan la escena y el personal del Instituto de Ciencias Forenses.