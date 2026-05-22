Las autoridades se movilizaron a la playa Colobo en Loíza tras ser alertados sobre el hallazgo del cadáver de un hombre en el área pedregosa.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, a las 10:45 a.m. se recibió una llamada al cuartel de Loíza indicando sobre el hallazgo del cuerpo.

Al momento, no han podido llegar al lugar donde se encuentra el cadáver por lo que no se ha revelado si se trata de un asesinato, una muerte por ahogamiento o por otras causas.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de Carolina, junto al fiscal de turno investigan la escena.