El cadáver de un hombre fue localizado esta mañana en el desvío de la carretera PR-185, en el sector Gurabo Abajo, frente al vertedero de Juncos, informó la oficina de prensa de la Policía.

La llamada de alerta se recibió a las 8:23 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 tras un ciudadano encontrar el cuerpo, que aparenta tener sangre en el rostro.

Se desconoce su identidad ni las causas de la muerte, debido a la etapa preliminar en la que se encuentra la investigación.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Caguas junto al fiscal de turno investigan la escena.

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