Las autoridades hallaron un cuerpo baleado y calcinado dentro de un vehículo incendiado esta madrugada en el barrio Caimito, en San Juan.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, los hechos fueron reportados a eso de las 12:41 a.m. en la carretera 1, intersección con la calle Caneja, luego de que se recibiera una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una situación sospechosa en el área.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron un auto en llamas. Al revisar el vehículo, localizaron el cadáver en el baúl.

En el lugar también se ocuparon varios casquillos de bala.

El caso quedó a cargo de la División de Homicidios de San Juan, en conjunto con el fiscal de turno.