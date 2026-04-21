Una mujer fue agredida en medio de un carjacking reportado esta madrugada en el barrio Las Cumbres, en Ciales, luego de que suplicara que no le robaran el carro que había comprado recientemente, informó la Policía.

Según la querella, los hechos ocurrieron a eso de las 12:32 a.m., en la carretera 632, kilómetro 0.3, cuando el querellante llegó a su residencia en compañía de una amiga y una menor de edad para bajar unas compras del auto.

La Policía indicó que en ese momento tres individuos armados se acercaron a pie y le exigieron a la amiga que se bajara del vehículo y entregara las llaves de un Hyundai Accent SE blanco del 2022, con la tablilla tablilla KAN-128.

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La amiga inicialmente se negó y les pidió que no se llevaran el auto porque lo había comprado hacía poco tiempo.

Fue entonces cuando uno de los asaltantes presuntamente la golpeó en la espalda para obligarla a salir del carro, y además, agarraron por el cabello a la menor para sacarla del vehículo.

Acto seguido, los asaltantes huyeron del lugar en el auto robado.

Paramédicos atendieron a la mujer en la escena, ya que se encontraba emocionalmente afectada tras lo ocurrido.

El agente José Gutiérrez, adscrito al distrito de Ciales, investigó inicialmente la querella, mientras la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo continuó con la pesquisa.