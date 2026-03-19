Una muerte violenta fue reportada esta madrugada en San Lorenzo, donde la Policía localizó un cuerpo calcinado dentro de un vehículo incendiado.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos se registraron a eso de las 2:30 a.m. en el barrio Quebrada Arenas, sector Wito Gómez, en la carretera PR-902, kilómetro 6.3.

Según las autoridades, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un vehículo en llamas. Al llegar al lugar, los agentes hallaron un cuerpo calcinado en el interior del auto.

Al momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida y las circunstancias del incidente permanecen bajo investigación.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, junto al fiscal de turno, asumieron la pesquisa.