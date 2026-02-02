Las autoridades investigan una muerte violenta luego de que un cuerpo calcinado fuera hallado anoche en Río Grande, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, los hechos fueron reportados a las 10:42 p.m. en la carretera PR-956, en los predios de la antigua escuela Lola Millán. Una llamada al distrito de Río Grande alertó a los agentes sobre detonaciones cerca de la Ruta 66.

Al llegar al lugar, personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Río Grande extinguió un incendio en el área, donde posteriormente se observó en el terreno el cuerpo calcinado.

Al momento, el occiso no ha sido identificado.

El agente Edelmiro Lebrón, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, junto al fiscal Félix Sánchez, se hicieron cargo de la pesquisa.