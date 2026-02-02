Un turista fue asesinado y otro resultó herido de bala esta madrugada en medio de un presunto asalto en la intersección de las avenidas Roberto H. Todd y Manuel Fernández Juncos, en la Parada 18, en Santurce.

Según datos preliminares, a eso de la 1:16 a.m. se reportó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, una querella de varios heridos de bala.

Al llegar los agentes, encontraron a un hombre de 23 años herido de bala en un brazo, quien fue transportado a un hospital cercano. Su condición de salud es estable

Mientras, que el otro falleció mientras recibía asistencia médica en una institución hospitalaria, en una guagua Toyota Sienna del servicio de transporte privado Uber.

El inspector Edwin Figueroa Maldonado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, reveló que la víctima, si se comprueba su identidad es un hombre de 27 años residente del estado de Florida, quien junto al herido llevaba tres días en Puerto Rico.

En medio del asalto, el chofer fue golpeado y se alega que salió corriendo de la escena y llegó al cuartel de Santurce, siendo transportado a un dispensario. No se sabe cómo llegó.

Es el hombre herido quien maneja el vehículo hasta el hospital Pavía en Santurce.

“Surge una querella de robo y a su vez una de herido de bala y al final del camino se trataba del mismo hecho. Lo que surge der la investigación es que salían de Distrit (Gentelmen’s Clun) y piden el Uber. Más adelante es que ellos alegan que fueron víctimas de robo, no fue ‘carjacking’, falta todavía información por corroborar”, sostuvo el inspector Figueroa Maldonado.

Como es de rigor se van a verificar las imágenes de las cámaras de seguridad de negocios aledaños en busca de corroborar las versiones ofrecidas. También procuran identificar testigos que aporten a la pesquisa.

La agente Erika Báez, adscrita a la División de Homicidios de San Juan y la fiscal Melba López Ramos, tienen a cargo la pesquisa.