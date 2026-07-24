La Policía de Puerto Rico investiga una muerte sin causa determinada reportada en horas de la noche del jueves en una residencia ubicada en la urbanización Monte Brisas, en Fajardo.

Según la información preliminar, una llamada al cuartel alertó a los agentes sobre una situación en una vivienda localizada en la calle H de dicha urbanización. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron en el interior de la propiedad el cuerpo de una persona que, hasta el momento, no ha sido identificada.

La Policía indicó que el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que será trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se realizará la autopsia y las pruebas correspondientes para determinar la causa y manera de muerte.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto al fiscal de turno, asumieron la pesquisa para esclarecer las circunstancias que rodean el caso.