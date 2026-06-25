Un jurado federal emitió un dictamen de culpabilidad contra una exempleada de la Administración del Seguro Social, contra la que pesaban 23 cargos por robo y malversación de fondos de esa agencia y robo de identidad, como parte de un elaborado esquema que se extendió por unos 12 años, durante los que realizó reclamaciones falsas a nombre de personas presuntamente fallecidas.

Según documentos judiciales, Myrna Faría, también conocida como Myrna Oliveras Santiago, quien se desempeñó como Especialista en Seguro Social y Especialista en Reclamaciones de la Administración del Seguro Social desde el 1991 hasta el 2019, comenzó con el elaborado esquema mediante el que se apropió de $1,812,445.10 en el 2012 y continuó con esa práctica hasta el 2024.

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Durante ese tiempo, según un comunicado emitido por la Fiscalía federal, Faria se aprovechó de su cargo para presentar reclamaciones falsas en nombre de otras personas, utilizando la identidad de individuos que creía fallecidos. También fue ella quien aprobó dichas reclamaciones falsas y utilizó su propia información bancaria y dirección para recibir fraudulentamente esos fondos.

Faria procedió a retirar, transferir y gastar el dinero de las cuentas que había obtenido fraudulentamente los fondos del seguro social. Durante los 12 años que se extendió el esquema, la ahora convicta presentó un total de 13 reclamaciones fraudulentas.

La mujer, quien será sentenciada el 29 de septiembre, se expone a una pena obligatoria de dos años de cárcel por el cargo de robo de identidad, a cumplirse de forma consecutiva a cualquier sentencia que se le imponga por los artículos de robo de fondos al gobierno federal, fraude electrónico y fraude postal.