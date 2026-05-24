Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto Ponce Oeste, investigan la muerte de un confinado reportada a las 2:11 de la madrugada de hoy en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce.

Según el informe preliminar, el hecho ocurrió en la sección Adulto 1000, cuando un oficial custodio realizaba el conteo de confinados y, al abrir la celda, se percató de que un hombre no respondía.

El confinado fue identificado como Carvin José Feliciano Vázquez, de 39 años y residente de Yauco. El médico de turno certificó la ausencia de signos vitales en el lugar.

Feliciano Vázquez se encontraba sumariado desde el 2 de marzo de 2025 por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

El agente Héctor Cappas Mateo, de la División de Homicidios del CIC de Ponce, tiene a su cargo la investigación junto a la fiscal Ada Torres, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia y la determinación de la causa de muerte.