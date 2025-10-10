Un allanamiento diligenciado esta madrugada por agentes de la División de Inteligencia Criminal de Aibonito, en un apartamento del edificio 10 del residencial Coamo Housing, en Coamo, puso al descubierto un caso de maltrato de tres perritos.

También se ocupó un empaque con cocaína, una envoltura con picadura de marihuana en el apartamento que se utilizaba para la venta y distribución de sustancias controladas por dos hombres descritos como armados y peligrosos que están vinculados con incidentes violentos en ese pueblo.

Hace poco tiempo, el apartamento fue tiroteado por elementos del bajo mundo por el control de los puntos de ventas de drogas, informó la oficina de prensa de la policía de Puerto Rico.

Al momento del allanamiento que fue diligenciado mediante una orden expedida por la jueza Marieli Paradizo Pérez, no había ocupantes y al abrir el baño se encontraron con los perritos sin alimento y “esqueléticos”.

Estos fueron removidos y entregados al coordinador de la Ley 154 sobre el bienestar y protección de animales del área de Aibonito, que de inmediato los trasladó a un veterinario.

El caso será consultado en la fiscalía para determinar si se procederá con la radicación de cargos. No se efectuaron arrestos.

Este apartamento está alquilado bajo contrato a la dueña de los perros.

El caso fue investigado por el agente Héctor L. Díaz Santana.