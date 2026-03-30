Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan el hallazgo de un posible artefacto explosivo en la playa Flamenco, en Culebra, reportado a eso de las 2:00 p.m. del domingo.

Según el informe preliminar, una llamada al cuartel alertó sobre la situación, por lo que se trasladó al lugar el ingeniero Eric Thomas, del Ejército de Estados Unidos, quien confirmó la posible presencia de un artefacto explosivo.

El caso fue referido a la División de Explosivos de Humacao, que activó el protocolo correspondiente y estableció un perímetro de seguridad mientras se realizan las investigaciones.

Con sus aguas cristalinas y arenas blancas que cautivan a miles de visitantes, Flamenco es considerada una de las mejores playas del mundo.