El presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, José J. Taboada de Jesús lamentó los más de 100 incidentes ocurridos en la isla con el mal uso de explosivos que incluye la muerte de Jared Rodríguez Calderón, un joven de 21 años, que trataba de “manipular pirotecnia tipo mortero” en Caguas.

“Lo ocurrido anoche en Puerto Rico no tiene precedente en el uso masivo de pirotecnia para festejar. La Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico había adelantado a todos ustedes que se nos venían momentos difíciles ya que los compañeros del servicio de inteligencia de seguridad pública habían adelantado que tenían información de que en esta época navideña se habían vendido miles de toneladas de explosivos caseros e industriales que de seguro serían utilizados para festejar la bienvenida del año 2022. Anoche murió un joven en Caguas que apenas comenzaba su vida de adulto. El mortero que le quitó la vida a este joven es un explosivo prohibido, uno de los artefactos cuyo uso la AMPPR había adelantado que se estaban vendiendo. Queremos rectificar sobre el cálculo de $50 millones que se proyectaba como inversión en pirotecnia, sin embargo, a esta hora podemos decir que hubo más de $75 millones de dólares quemados en explosivos anoche en toda la isla. Las áreas de Carolina y Bayamón fueron las que más fuegos artificiales exhibieron”, señaló el presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico.

El líder de los policías dijo que este año la ciudadanía se descontroló haciendo mal uso de sus armas de fuego con tiros al aire que dejó varios heridos. De igual manera indicó que hay docenas de incidentes no reportados, ya que la ciudadanía sabe que una vez lleguen a las salas de emergencias el protocolo es llamar a la policía.

“Hay muchas personas heridas en sus hogares porque tienen miedo de acudir a las salas de emergencias. La campaña de “Cero tiros al aire” no funcionó. La gente no le hizo caso a los mensajes que se difundieron para orientar a la ciudadanía sobre el daño que causan los tiros al aire. Lo peor es saber que muchas de esas balas perdidas provienen de armas registradas en la Policía de Puerto Rico, manejadas por personas que tienen licencia para portar armas de fuego. Confidencias en la propia uniformada recibidas anoche dejan claro que muchos vecinos celebraron la llegada del 2022 vaciando al aire sus armas de fuego. Nosotros exhortamos a cualquier ciudadano que no vacile en comunicarse con la Policía de Puerto Rico si tiene información de algún vecino que hizo mal uso de su privilegio para tener un arma de fuego, la cual vacío al aire libre para celebrar la despedida del año, estamos seguros de que se le garantizará el anonimato. El no hacerlo pone en serio riesgo su propia vida, ya que el incidente se puede repetir con la diferencia que usted puede ser la próxima víctima”, terminó diciendo José J. Taboada de Jesús.