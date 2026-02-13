El gerente de un restaurante de comida rápida resultó herido de bala la noche del jueves en hechos ocurridos en el municipio de Caguas, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, agentes adscritos al Distrito de Caguas fueron alertados a eso de las 10:16 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona herida de bala en un establecimiento Burger King ubicado en la carretera PR-1, kilómetro 39.1, en el barrio Turabo.

Al llegar a la escena, los uniformados encontraron al gerente del restaurante con una herida de bala. Paramédicos atendieron al perjudicado en el lugar y posteriormente lo transportaron a una institución hospitalaria para recibir tratamiento médico.

Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido divulgada por las autoridades. Su condición fue descrita como estable.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente José L. Cruz Delgado, quien refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas para que continúe con el proceso investigativo.

La Policía exhortó a cualquier persona que posea información que ayude al esclarecimiento de este caso a comunicarse al 787-343-2020 o a través de las redes sociales oficiales de la agencia.