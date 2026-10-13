Un hombre de 72 años resultó herido con un cuchillo presuntamente a manos de su hijo, de 45 años, durante un incidente ocurrido anoche en una residencia del sector Noriega, en el barrio Pasto, en Aibonito, informó la Policía de Puerto Rico.

Los presuntos hechos ocurrieron a eso de las 7:30 p.m., en una vivienda ubicada en la carretera PR-718, a la altura del kilómetro 2.3.

El perjudicado alegó que se encontraba en el área de la cocina cuando vio salir a su hijo de un dormitorio con un cuchillo. Acto seguido, el hombre presuntamente se abalanzó sobre él y le ocasionó varias heridas en distintas partes del cuerpo.

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La esposa del perjudicado también sufrió laceraciones cuando intentó intervenir para separarlos.

Al escuchar lo ocurrido, el hijo de la mujer, quien es vecino de la pareja, llegó a la residencia. Según el informe, el hombre de 45 años intentó agredirlo, por lo que el vecino, al temer por su vida, realizó un disparo con un arma de fuego para la cual posee licencia.

Nadie resultó herido por el disparo.

El hombre de 72 años fue transportado por personal de Emergencias Médicas a un hospital de la zona. Al momento, se desconoce su condición de salud.

En relación con estos hechos, la Policía informó que hay una persona arrestada.

El agente Damián Rodríguez, adscrito al distrito de Aibonito, junto con personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito, quedó a cargo de la investigación.