El hombre que fue asesinado en la madrugada de ayer, miércoles, en el interior de un automóvil en el kilómetro 2.4 de la carretera PR-866 del barrio Candelaria Arena, en Toa Baja, fue identificado como Benjamín Maldonado Luciano, de 59 años y vecino de ese municipio.

Las autoridades fueron alertadas a la 1:21 a.m. sobre una persona herida de bala y al llegar los policías municipales de Toa Baja, encontraron el cadáver en el asiento de pasajero de un Hyundai Kona, color azul y del año 2019.

El cuerpo presentaba impactos de bala y abrasiones. No se precisó si fue ejecutado en el lugar o movieron su cadáver al lugar donde fue encontrado.

El fiscal Josué Padilla ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.

La División de Homicidios del CIC de Bayamón continúa con la pesquisa para establecer el motivo del crimen.

En lo que va de año han ocurrido 155 asesinatos, diez más que los reportados a esta fecha en el 2025.