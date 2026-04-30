Agentes del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales diligenciaron esta madrugada cuatro órdenes de allanamiento en el residencial Jardín El Edén, en Coamo, en respuesta a la ola de violencia reciente, que ha cobrado este año la vida de seis personas y ha generado amenazas de muerte contra el alcalde, Juan C. “Tato” García Padilla.

El coronel Carlos Cruz, director del negociado, informó que entre los arrestados figuran tres hombres y una mujer todos miembros de la organización criminal conocida como “Los Potes” y todos con antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

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Además, se intervino con dos adolescentes de 14 y 17 años, que podrían estar implicados en delitos.

Se ocupó una cantidad indeterminada de drogas la cual no ha sido contabilizada.

El 20 de abril, el residencial fue escenario de un doble asesinato en el interior de un apartamento del edificio 17, las víctimas fueron identificadas como Eduardo González Mateo, de 41 años, con antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas y Yilennies Figueroa Burgos, de 31 años.

Cruz indicó que también ocuparon dos vehículos para registrarlos después de que tramiten órdenes de allanamiento, en uno de ellos sospechan que se esconden armas de fuego ilegales y el otro presenta impactos de bala.

“Obviamente, entendemos que se relacionan con los últimos incidentes y hay sospechosos de asesinato entre los arrestados”, comentó Cruz, quien respondió que no podía revelar si están implicados en el doble asesinato.

Por su parte, el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, sostuvo que a pesar de que se ha incrementado la presencia policíaca en Coamo, donde se han reportado seis asesinatos este año, en comparación con uno ocurrido el año pasado, no van a ocupar el residencial.

“No se va a ocupar el residencial, pero sí desde que hemos visto el aumento hemos movido recursos adicionales específicamente al municipio de Coamo, hemos aumentado el patrullaje en estas áreas”, sostuvo González Falcón.

Reconoció que han observado la tendencia de que cada vez son más jóvenes los intervenidos por narcotráfico u otros delitos.

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“Al momento no sabemos exactamente qué participación si una tenían estos menores, uno de 14 años y uno de 17 años, pero sí estamos viendo esa tendencia en muchos de estos casos de violencia que son menors de edad. Esto es preocupante. Siempre he dicho, tenemos que trabajar con nuestra juventud y eso implica la prevención”, afirmó el superintendente.

Los casos serán consultados con la fiscalía para la radicación de los cargos correspondientes.

Los arrestos surgen luego de que el alcalde de Coamo, Juan Carlos “Tato” García Padilla, denunciara haber recibido una amenaza en su contra.

La semana pasada, García Padilla reclamó al comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, una respuesta urgente ante la ola de violencia que golpea al municipio, luego de que se registraran tres asesinatos en menos de 24 horas.

“No podemos permitir que unos pocos continúen alterando la paz de nuestras comunidades. Es necesario identificar, intervenir y sacar de circulación a quienes sabemos están vinculados a la actividad criminal que tanto afecta la tranquilidad de nuestra gente. Nuestro pueblo merece vivir seguro”, expresó García Padilla, en entrevista con Teleonce.

Según ha trascendido, en Coamo se desarrolla una disputa por el control de puntos de droga, luego de que varios antiguos líderes criminales salieran de una prisión federal y presuntamente intentaran retomar el control de esas operaciones ilegales.