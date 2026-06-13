Un hombre, que presuntamente realizó un viraje indebido, chocó contra un auto y, en medio del incidente, sacó un machete con el que agredió por la espalda al conductor, según informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 5:00 p.m. de ayer, viernes, en la calle B de la urbanización Vives, en Guayama.

El informe policiaco detalla que “el querellante transitaba por el lugar antes mencionado, al llegar a la intersección con la carretera PR-54, el conductor de un vehículo Toyota RAV4 realizó un viraje indebido, impactando su vehículo por el lado izquierdo. Al descender para verificar los daños, el conductor del RAV4 presuntamente sacó un arma blanca (machete) y lo agredió, ocasionándole una herida abierta en la espalda. Acto seguido, el agresor abandonó la escena”.

El perjudicado fue transportado al Hospital Menonita de Guayama, donde recibió atención médica.

La investigación inicial estuvo a cargo de la agente Carmen Herrera, adscrita al distrito de Guayama, quien refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama para que continúe con la investigación correspondiente.