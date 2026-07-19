Un hombre de 82 años murió luego de participar en una dinámica en la que competía por permanecer más tiempo bajo el agua, en hechos ocurridos durante la noche de ayer cerca del muelle de la playa Polita, en Salinas.

Según la información preliminar de la Policía, la querellante indicó que mientras compartía en el agua junto a José A. Flores, ambos decidieron realizar una dinámica para determinar quién podía contener la respiración por más tiempo bajo el agua.

De acuerdo con el informe, la mujer observó que Flores sacó primero la cabeza del agua, por lo que ella hizo lo mismo. Posteriormente, el hombre caminó hacia la orilla y luego volvió a lanzarse al agua, donde permaneció boca abajo y sin responder. Al percatarse de la situación, la querellante solicitó ayuda y varias personas que se encontraban en el lugar lograron sacarlo del agua y brindarle primeros auxilios.

Flores fue atendido por paramédicos de Emergencias Médicas Estatal y trasladado al hospital SurMed, en Salinas, donde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales.

El caso fue investigado preliminarmente por el agente López y referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), que junto al fiscal de turno continuará con la investigación correspondiente