Una mujer de 77 años fue víctima de un fraude luego de que presuntamente enviara $1,300 en tarjetas de regalo a una persona que alegó ser el médico del actor Keanu Reeves y que le solicitó el dinero para una cirugía que supuestamente necesitaba el artista.

Según la información preliminar de la Policía, la perjudicada alegó que fue contactada por alguien que se identificó como el médico que realizaría la cirugía de Reeves y quien le solicitó tarjetas de regalo por distintas cantidades para llevar a cabo el alegado procedimiento médico.

De acuerdo con el informe, durante un periodo de tiempo la mujer continuó enviando más cantidades de dinero para el supuesto tratamiento. Tras haber enviado las tarjetas de regalo, la querellante se percató de que estaba siendo timada y acudió a las autoridades para presentar la querella.

Agentes del Precinto de Hato Rey Oeste investigaron el caso, reportado el pasado jueves en un condominio de adultos mayores ubicado en la avenida Doménech, en Hato Rey. La agente Samariely Colón refirió la investigación a la División de Propiedad y Fraude del CIC de San Juan para continuar con el proceso correspondiente.