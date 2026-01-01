Un hombre resultó herido esta madrugada en Corozal, mientras manipulaba un artefacto de pirotecnia.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, agentes adscritos al distrito de Corozal investigaron el incidente, reportado en las Parcelas Lorencito Frau, del Barrio Negro.

El reporte indica que al querellante, un hombre de 18 años cuyo nombre no se hizo disponible en estos momentos, le explotó en la mano derecha un cuarto de dinamita mientras estaba tratando de encenderlo.

Fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, en condición estable.

El agente César Rodríguez estuvo a cargo de investigar esta querella.