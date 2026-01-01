Un hombre resultó herido en la mano derecha tras la explosión de una pirotecnia tipo “cherry bomb” durante horas la madrugada de este Año Nuevo en Aguada.

Según informó la Policía de Puerto Rico, el incidente ocurrió en la carretera PR-417, en el barrio Marías, cuando el querellante encendió la pirotecnia y se tardó en lanzarla, lo que provocó que explotara y le causara la herida.

El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde recibió cuatro puntos de sutura.

La investigación preliminar estuvo a cargo del teniente Julio Lorenzo, adscrito al Distrito de Aguada, y el caso fue referido a la División de Explosivos de Aguadilla para continuar con la pesquisa.