Un hombre fue herido de bala por un agente de la División de Drogas de Arecibo durante una intervención ocurrida anoche en el kilómetro 12.6 de la carretera PR-149 en el barrio Hato Nuevo, en Ciales.

Los hechos se reportaron a las 10:30 p.m. de ayer, sábado, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 como un caso de herido de bala.

Al llegar los agentes investigadores a la escena encontraron a Darwing G. Lugo Monserrate, de 24 años y vecino de Manatí, con dos heridas de bala, una en el abdomen y otra en la pierna derecha.

El joven fue transportado por paramédicos estatales a una sala de emergencias en Morovis y posteriormente al hospital Manatí Medical Center. Su condición es estable.

En la escena se ocupó como evidencia una pistola con un cargador, dos casquillos de bala y un bulto color negro.

El sargento Ezequiel Soto, se hizo cargo de la investigación preliminar.

La agente Tatiana Marie Igartúa, del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Seguridad Pública (DSP) tomó jurisdicción de la pesquisa.